Nach Großbrand in Peine: Asbest könnte Ermittlungen verzögern Stand: 26.07.2022 14:15 Uhr Nach dem Feuer in Peine wird jetzt die Ursache ermittelt. Zunächst muss geprüft werden, ob krebserregender Asbest verbaut war. Dann soll eine mögliche Verbindung zu weiteren Bränden geklärt werden.

Die Feuerwehr hat die Brandruine am Dienstagvormittag freigegeben und ist abgerückt, nachdem die letzten Glutnester gelöscht werden konnten. Die Ermittelnden der Polizei warten jetzt darauf, dass sie in die Brandruine können. Wann das konkret soweit ist, ist noch nicht klar und hängt vor allem davon ab, ob sich Asbest in den Trümmern befindet. Derzeit werden Materialproben in einem Labor untersucht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, können die Brandexpertinnen nur mit speziellem Schutz in die Brandruine. Geklärt werden soll, ob das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst oder absichtlich gelegt wurde. Unmittelbar vor dem Großbrand kam es in Peine in der Nacht zu Montag zu fünf weiteren Bränden an Wertstoffinseln sowie zu einem Feuer an einem Waldrand.

Elf Personen aus Häusern evakuiert - keine Schwerverletzten

Der Brand hatte am Montagmorgen mehrere Feuerwehren aus der Region zu einem Großeinsatz ausrücken lassen. Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) berichtete von einigen leicht verletzten Anwohnerinnen und Anwohner sowie Einsatzkräften. Eine genaue Zahl nannte er am Montag nicht. Er sei sehr froh, dass es keinen größeren Personenschaden gegeben habe, sagte Saemann. Ortsbürgermeister Holger Hahn (SPD) berichtete, dass bei dem Brand im Ortsteil Stederdorf elf Menschen aus angrenzenden Häusern gerettet wurden. Der Schaden beläuft sich laut Saemann ersten Schätzungen zufolge auf mindestens fünf Millionen Euro. Laut Polizei wurden mehrere Lagerhallen und zwei Wohnhäuser beschädigt beziehungsweise zerstört.

Videos 3 Min Peine: Großbrand einer Lagerhalle sorgt für Millionenschaden 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Flammen griffen auch auf Wohnhäuser über. Mehrere Personen wurden verletzt. (25.07.2022) 3 Min

Feuer hat sich "extrem schnell" ausgebreitet

Die zuerst betroffene Lagerhalle steht auf einem Betriebsgelände mit mehreren Firmen in Stederdorf, nördlich der Peiner Kernstadt. "Das Feuer hat sich extrem schnell auf die Halle und auch auf angrenzende Wohnhäuser ausgebreitet", sagte Feuerwehrsprecher Jörg Rühle.

250 Feuerwehrleute im Einsatz

An den Löscharbeiten waren Feuerwehren aus Braunschweig sowie dem Landkreis Peine mit mindestens 250 Kräften beteiligt. Gasflaschen, die in der Halle gelagert waren, machten die Arbeiten besonders schwierig und gefährlich. Lange war die Lage für die Feuerwehr unübersichtlich. Sie setzte eine Drohne ein, um ein klares Bild des Großfeuers zu bekommen.

VIDEO: Freiwillige Feuerwehr: Wachsende Aufgaben und Nachwuchsmangel (2 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.07.2022 | 07:30 Uhr