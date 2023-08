Nach Feuer in Wohnung: Polizei bewacht Mann im Krankenhaus

Stand: 07.08.2023 15:22 Uhr

Mehrere Feuerwehren haben am Montagvormittag einen Brand in einem Wohnhaus in Salzgitter-Lebenstedt bekämpft. Ein Bewohner kam ins Krankenhaus. Er steht unter Polizeibewachung.