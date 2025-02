Nach Feuer im Gymnasium Uslar: Schule läuft wieder, Sanierung dauert Stand: 17.02.2025 07:57 Uhr Nach dem Brand an einer Schule in Uslar (Landkreis Northeim) können die Schüler seit Montag das Gebäude wieder betreten. Laut Polizei hatte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst.

Die rund 530 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Uslar sind nach einer Woche Unterricht zuhause wieder zurück in ihrer Schule. Nach dem Feuer hatten in der vergangenen Woche Fachleute die Räumlichkeiten begutachtet, sagte Schulleiter Dietmar Wagener dem NDR in Niedersachsen. Denn der Qualm war durch den Verwaltungstrakt gezogen, in dem auch das Lehrerzimmer untergebracht ist. Dort habe sich giftiger Ruß abgesetzt, so Wagener weiter. Die Räume müssten nun aufwendig gereinigt werden. Dies werde voraussichtlich mehrere Monate dauern. Die Abi-Prüfungen sind laut Wagener aber nicht in Gefahr.

Den Fachleuten zufolge war das Feuer am zweiten Februar-Wochenende in einem Aktenschrank im Hausmeisterbüro ausgebrochen. Ursache war demnach ein Defekt an einem technischen Gerät, das in dem Schrank lagerte. Wegen der starken Schäden konnten die Sachverständigen den Angaben zufolge nicht mehr feststellen, was für ein Gerät es war. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 50.000 Euro. Schulleiter Wagener rechnet sogar mit einem sechsstelligen Betrag.

