Nach Feuer: Haus in Einbeck einsturzgefährdet

Nach dem Großbrand in einem unbewohnten Haus im Landkreis Northeim ist die Ursache weiter unklar, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Weil das Gebäude einsturzgefährdet ist, dürfe der Gutachter den Brandort nicht betreten, so der Leiter des Einbecker Ermittlungsdienstes, Heiko Meusel. Derzeit könnten weder Brandstiftung noch ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Rund 250 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bei dem Brand am späten Sonnabend in Einbeck im Einsatz. Die Kreisstraße 503 bleibt vorerst gesperrt.

Drei Brände innerhalb kürzester Zeit

Zudem mussten Retter in der Nacht zu Montag beinahe zeitgleich zu drei Bränden bei Einbeck und Northeim ausrücken. Die Polizei geht davon aus, dass die Feuer an Strohballen, einem Strohlager und einer Scheune absichtlich gelegt wurden. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden von mehr als 50.000 Euro.

1,5 Millionen Euro Gesamtschaden

Seit Anfang Juli hat es in der Region auffällig oft gebrannt. Der Gesamtschaden soll laut Polizei bei rund 1,5 Millionen Euro liegen. Für mindestens zwei Feuer soll eine 30-jährige Frau verantwortlich sein, die die Taten gestanden hat und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist.

