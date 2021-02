Stand: 22.02.2021 11:33 Uhr Nach Ecstasy-Fund auf A7: Lkw-Fahrer vor Gericht

Es war einer der größten Rauschgiftfunde bei einer Routinekontrolle: Im September vorigen Jahres hatte der Zoll an der A7 südlich von Göttingen einen Lastwagen mit mehr als 120.000 Ecstasy-Pillen entdeckt. Seit Montag muss sich der Lkw-Fahrer vor dem Göttinger Landgericht verantworten. Beamte des Zolls hatten in seiner Fahrerkabine mehrere Taschen mit blauen und orangefarbenen Tabletten gefunden - ganze 57 Kilogramm Ecstasy im Wert von rund 700.000 Euro. So viele Pillen - das sei nicht nur "auf dem flachen Land" eine erschreckend große Menge, erklärte der Sprecher des Zollamtes. Der Fahrer ist seither in Haft.

