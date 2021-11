Stand: 26.11.2021 10:49 Uhr Nach Corona-Toten: Pflegeheim soll "pandemiesicher" werden

Nachdem im Frühjahr 2020insgesamt 47 Bewohnerinnen und Bewohner des Hans-Lilje-Heims in Wolfsburg an Corona verstorben waren, gibt es jetzt Pläne für einen Neubau. Das Pflegeheim für demenzkranke Senioren soll nun "pandemiesicher und krisenfest" gemacht werden, heißt es dazu vom diakonischen Werk Wolfsburg. Die Erfahrungen aus der dramatischen Zeit sollen demnach in den Neubau fließen - beispielsweise, wie sich Wohnbereiche von anderen schnell abtrennen lassen. Erste Entwürfe von Architekten gebe es bereits, ab kommendem Jahr soll gebaut werden. Mehr als 150 Bewohner und Beschäftigte erkrankten im vergangenen Jahr im Hans-Lilje-Heim an Covid-19.

