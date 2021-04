Nach Corona-Insolvenz: Neustart für Friseurkette Klier Stand: 07.04.2021 15:57 Uhr Für die insolvente Friseurkette Klier aus Wolfsburg gibt es Hoffnung auf einen Neustart. Die Gläubiger haben einem Sanierungsplan zugestimmt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Von zuvor 8.500 Beschäftigten könnten durch die Umstrukturierungsmaßnahmen etwa 6.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Jobs behalten, hieß es. Die Klier Hair Group GmbH geht davon aus, das Eigenverwaltungsverfahren Ende April zu beenden. "Das belegt das Vertrauen der Gläubiger in die nachhaltige Sanierung des Unternehmens. Die neu aufgestellte Klier Hair Group kann - trotz Corona - gestärkt aus der Insolvenz hervorgehen", sagte Rechtsanwalt Silvio Höfer, der als Sachwalter in diesem Verfahren die Gläubigerinteressen vertritt. Ein Umsatzeinbruch in der Corona-Krise hatte Deutschlands größte Friseurkette Ende 2020 in die Insolvenz gedrückt.

500 unrentable und teure Shops dicht

Die Umstrukturierung hatte im September 2020 begonnen. Um die Kette zu retten, hatte Klier nach eigenen Angaben rund 500 Geschäfte geschlossen, darunter vor allem dauerhaft unprofitable Filialen und teure Innenstadtlagen. 850 Shops können weiterhin betreiben werden. "Somit ist es uns gelungen, (...) den überwiegenden Teil der Filialen und Arbeitsplätze zu erhalten", wird Geschäftsführer Michael Klier in der Mitteilung zitiert.

