Nach Bombendrohung in Braunschweig: Polizei gibt Entwarnung

Stand: 10.07.2024 15:24 Uhr

Nach Hinweisen auf eine Bombe in einem Bankgebäude in Braunschweig kann die Polizei Entwarnung geben. Es wurden keine Hinweise auf einen Sprengkörper gefunden. Die Sperrungen in der Innenstadt werden aufgehoben.