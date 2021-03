Stand: 10.03.2021 11:05 Uhr Nach Berufung: Neonazi muss noch länger in Haft

Ein 26-jähriger Neonazi muss wegen eines versuchten Sprengstoff-Anschlags und anderer Delikte für mehr als dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das hat laut NDR 1 Niedersachsen das Landgericht Göttingen in einem Berufungsverfahren entschieden. Der Mann war zu einer Strafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Sowohl der Angeklagte als auch die Generalstaatsanwaltschaft gingen in die Berufung. Der Verurteilte hatte im vergangenen Sommer unter anderem einen Sprengsatz in den Briefkasten einer Frau in Einbeck (Landkreis Northeim) geworfen, die sich für Flüchtlinge einsetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.03.2021 | 06:30 Uhr