Nach Bedrohung im Linienbus in Salzgitter: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein 36-jähriger Mann im Januar in Salzgitter Fahrgäste in einem Linienbus mit einer Waffe bedroht hatte. In dem neuen Zeugenaufruf der Polizei Salzgitter heißt es, man suche dringend Mitfahrende in dem Bus, der auf der Strecke zwischen Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Bad unterwegs war. Der Vorfall habe sich am 11. Januar gegen 16.55 Uhr ereignet. Der 36-Jährige habe damals Fahrgäste mit einer täuschend echt aussehenden Luftdruck-Pistole bedroht. Die Mitfahrenden verließen daraufhin laut Polizei den Bus. Mehrere Streifenwagen rückten an, sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten den Mann aus dem Bus bringen müssen und fixieren. Der 36-Jährige habe die Beamten dabei beleidigt, bespuckt und bedroht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Um den Sachverhalt aufklären zu können, seien weitere Zeugen erforderlich. Diese sollen sich bei der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 189 70 melden.

