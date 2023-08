Stand: 07.08.2023 09:19 Uhr Nach Axt-Attacke: Mann aus Goslar steht vor Gericht

Vor dem Landgericht Braunschweig beginnt heute ein Prozess wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Angeklagt ist ein 23-jähriger Mann aus Goslar im Harz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, einen Bekannten schwer verletzt und beinahe getötet zu haben. Laut Anklage waren die beiden Männer in der Wohnung des 23-Jährigen in Goslar in Streit geraten. Das Opfer war wohnungslos und zeitweise bei dem Angeklagten untergekommen. Als der Wohnungslose seine Sachen abholen wollte, soll der 23-Jährige unvermittelt mit einer kleinen Axt auf ihn eingeschlagen haben. Dabei habe das Opfer einen stark blutenden offenen Bruch erlitten. Der Attackierte soll sich mit Schlägen und Pfefferspray gewehrt haben. Daraufhin soll der Angeklagte dann mit der Axt mehrfach auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben. Er ließ laut Anklage erst von seinem Opfer ab, als ein weiterer Bekannter eingriff.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.08.2023 | 07:30 Uhr