Stand: 14.08.2023 09:16 Uhr Nach Autounfall: Polizeihund spürt Männer in Salzgitter auf

Ein Polizeihund hat zwei Männer nach einem Autounfall in der Nähe eines Waldes in Salzgitter aufgespürt. Eine Frau hatte in der Nacht zu Sonntag einen Unfallwagen gemeldet, der in einem Graben gelandet war, teilte die Polizei am Montag mit. Weil der Unfallwagen leer war, suchten Einsatzkräfte die Umgebung mit einem Hund ab. Das Tier spürte die Männer im Alter von 38 und 39 Jahren auf - laut Polizei standen sie unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Die Polizei beschlagnahmte das Auto und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.08.2023 | 08:30 Uhr