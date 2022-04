Stand: 21.04.2022 07:33 Uhr Nach Antisemitismus-Vorfall: Gemeinden wieder im Dialog

Gemeinsam mit der Stadt haben christliche, jüdische und muslimische Religionsgemeinden in Göttingen zu einem Fastenbrechen eingeladen. Es findet am Donnerstag in der Moschee der DITIB-Gemeinde statt. Auch Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) wird dabei sein. Nach etwa einem Jahr ist das Fastenbrechen die erste gemeinsame Veranstaltung des Runden Tisches der Abrahamsreligionen. Im März 2021 hatten Antisemitismus-Vorwürfe gegen den ehemaligen Vorsitzenden der größten Moscheegemeinde Göttingens, Mustafa Keskin, den interreligiösen Dialog ins Stocken gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.04.2022 | 15:00 Uhr