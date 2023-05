Stand: 24.05.2023 19:19 Uhr "NSU 2.0": Göttinger Ditib-Gemeinde erhält erneut Drohbrief

Die türkisch-islamische Ditib-Gemeinde in Göttingen hat erneut einen Drohbrief erhalten. Wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte, enthält das Schreiben unter anderem die Worte "Kill all Islam". Der mit "NSU 2.0" unterzeichnete Brief sei mit Hakenkreuzen bemalt worden. Die Ditib-Gemeinde hatte bereits im November vergangenen Jahres ein ähnliches Drohschreiben erhalten. Die Gemeinde hat nach eigenen Angaben die Polizei eingeschaltet. Der Drohbrief sei zur Beweissicherung an den Staatsschutz übergeben worden. Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) habe sich mit den Gemeindemitgliedern solidarisch erklärt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus