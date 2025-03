Stand: 13.03.2025 13:33 Uhr Mutter von drei Kindern tot in Wohnung: Verbrechen vermutet

Nach dem Tod einer 38-Jährigen in Rietze bei Edemissen (Landkreis Peine) dauern die Ermittlungen weiter an. Die Frau war Mutter von drei Kindern, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch auf Anfrage von NDR Niedersachsen bestätigte. Weitere Details nannte sie nicht. Die Staatsanwaltschaft geht in dem Fall von einem Tötungsdelikt aus. Das sagte eine Sprecherin vergangene Woche auf Nachfrage von NDR Niedersachsen. Die 38-Jährige war am 28. Februar in ihrer Wohnung in der Ortschaft Rietze entdeckt worden - nach Angaben der Behörden "erheblich verletzt". Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18 970 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.03.2025 | 10:00 Uhr