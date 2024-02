Stand: 14.02.2024 08:32 Uhr Mutmaßlicher Verursacher von tödlichem Unfall verschwunden

Ein 25 Jahre alter Mann, der im Herbst 2023 einen tödlichen Unfall auf dem Göttinger Innenstadtring verursacht haben soll, ist offenbar ins Ausland geflohen. Laut Staatsanwaltschaft Göttingen wird er mit europäischem Haftbefehl gesucht. Der Verdächtige könnte sich nach Polen abgesetzt haben. Der Mann, der in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) gemeldet ist, soll betrunken mit 120 Stundenkilometern in den Gegenverkehr gerast sein. Bei dem Unfall kam ein 31-jähriger bekannter Göttinger Barkeeper ums Leben. Die Staatsanwaltschaft will ihn wegen fahrlässiger Tötung anklagen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min