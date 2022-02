Stand: 10.02.2022 07:40 Uhr Mutmaßlicher IS-Unterstützer steht ab heute vor Gericht

Ein Wolfsburger steht ab heute vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Celle, weil er in Syrien die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) unterstützt haben soll. Der Angeklagte habe angekündigt, die Vorwürfe einzuräumen, sagte ein Gerichtssprecher. Zurzeit sitze er nicht in Untersuchungshaft. Laut Anklage soll er von Mai bis Juli 2015 seinen Bruder in Syrien besucht haben, der dort ein Ausbildungslager des IS geleitet haben soll. Dem Bruder habe der Wolfsburger einen Geldbetrag von 6.000 Euro übergeben. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem die Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. Es droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.02.2022 | 09:30 Uhr