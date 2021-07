Stand: 25.07.2021 18:28 Uhr Mutmaßlicher Einbrecher bei Sturz schwer verletzt

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist bei seiner Flucht von einem sieben Meter hohen Dach gefallen und wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren der Mann und ein Komplize am Samstagabend in ein Autohaus eingebrochen. Passanten bemerkten die beiden, die dann versuchten, schnell zu entkommen. Dabei stürzte einer von ihnen in die Tiefe. Er kam ins Krankenhaus, der Begleiter ist noch auf der Flucht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.07.2021 | 16:00 Uhr