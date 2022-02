Stand: 16.02.2022 12:47 Uhr Mutmaßlicher Autodieb entkommt Polizei nach Verfolgungsjagd

Ein Mann hat sich in der Nacht zu Mittwoch auf der A2 eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die von Rennau (Landkreis Helmstedt) bis nach Sachsen-Anhalt führte. Der mutmaßliche Autodieb hatte sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen und war mit bis zu 220 Kilometern pro Stunde davon gerast. Die Fahrt endete nach rund 30 Minuten an einer Bundesstraße bei Magdeburg. Der Verdächtige hatte sich mit dem Auto in einem Feldweg festgefahren. Er floh zu Fuß und wurde bisher nicht gefasst. Der Fluchtwagen wurde von der Polizei sichergestellt. Den Angaben zufolge war das Auto kurz zuvor in Hildesheim gestohlen worden.

