Stand: 25.03.2019 06:00 Uhr

Musterverfahren der VW-Aktionäre: Wohin geht es? von Hans Stallmach

Es ist ein Mammut-Prozess, der heute in Braunschweig fortgesetzt wird: In einem Musterverfahren klagt die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka-Investment gegen den VW-Konzern auf Schadensersatz - stellvertretend für fast 1.700 weitere Anleger. Es geht um Forderungen von insgesamt neun Milliarden Euro - und damit um eine Summe, die weit höher liegt als bei allen anderen Prozessen, die derzeit gegen VW laufen. Entsprechend groß ist der Rahmen des Verfahrens: Beide Seiten haben zusammen rund 50 Anwälte aufgeboten. Da die Räume des Oberlandesgerichtes Braunschweig dafür zu klein sind, wird in der Stadthalle verhandelt.

Videos 03:03 Hallo Niedersachsen VW-Musterverfahren: Ansprüche bereits verjährt? Hallo Niedersachsen Zum Auftakt des Musterverfahrens um Schadenersatzforderungen gegen VW wegen des Diesel-Skandals gab es für die klagenden Kapitalanleger am Oberlandesgericht Braunschweig einen Dämpfer. Video (03:03 min)

Hat VW die Anleger rechtzeitig informiert?

Am fünften Verhandlungstag könnte das Verfahren eine richtungsweisende Wendung nehmen. Es geht im Kern um die Frage, wann VW die Öffentlichkeit über die Schummel-Software in Dieselmotoren hätte informieren müssen. Eine solche "Ad-hoc-Mitteilung" hatte der Konzern erst am 22. September 2015 veröffentlicht, also nachdem die US-Behörden den Skandal öffentlich gemacht hatten. Viel zu spät, argumentieren die Kläger, denn Mitarbeiter des Konzerns hätten schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren gewusst, dass mit den Abgaswerten der Diesel-Motoren etwas nicht stimmte. Der Konzern habe die Informationspflicht, die sich aus dem Aktienrecht ergibt, daher grob verletzt.

VW verweist auf Unwissenheit des Vorstands

VW sieht das ganz anders: Zwar habe es auf unteren Hierarchie-Ebenen schon vorher Hinweise auf Motormanipulationen gegeben. Entscheidend sei aber die Frage, wann der Vorstand von den Manipulationen erfahren habe. Und der sei bis zum Bekanntwerden des Skandals eben nicht eingeweiht gewesen. Es wird erwartet, dass sich Richter Christian Jäde mit genau dieser Frage auseinandersetzt: Welche Bedeutung hat es für die Informationspflicht eines Konzerns, wenn lediglich die Manager-Ebene unterhalb des Vorstands Bescheid weiß, nicht aber der Vorstand selbst. Juristisch betritt das Gericht hiermit Neuland.

Prozess steht vor entscheidender Phase

An den bisherigen Verhandlungstagen zeigten sich die VW-Vertreter sicher, dass das Verfahren zu ihren Gunsten ausgehen wird. Sollte Richter Jäde bei seiner Einschätzung die Haltung der Kläger unterstützen, verschlechtern sich die Chancen des Konzerns in dem milliardenschweren Verfahren deutlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.03.2019 | 08:00 Uhr