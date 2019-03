Stand: 25.03.2019 13:58 Uhr

Musterverfahren: Herber Rückschlag für Volkswagen

Im milliardenschweren Kapitalanleger-Musterverfahren vor dem Oberlandesgericht Braunschweig haben Volkswagen und dessen Hauptaktionär Porsche SE einen erheblichen Dämpfer hinnehmen müssen. Am fünften Verhandlungstag gab das Gericht seine vorläufige Auffassung bekannt, dass auch das Wissen von Managern unterhalb der Vorstandsebene für die mögliche kursrelevante Information der Märkte entscheidend sein kann. Dazu zählten im Fall von Volkswagen die elf Bereichsleiter, insbesondere die Leiter der Motorenentwicklung und der Produktsicherheit.

Videos 03:03 Hallo Niedersachsen VW-Musterverfahren: Ansprüche bereits verjährt? Hallo Niedersachsen Zum Auftakt des Musterverfahrens um Schadenersatzforderungen gegen VW wegen des Diesel-Skandals gab es für die klagenden Kapitalanleger am Oberlandesgericht Braunschweig einen Dämpfer. Video (03:03 min)

Auffassung des Gerichts noch nicht endgültig

"Bei einer nicht mehr ganz so kleinen Gesellschaft ist der Vorstand nicht mehr in der Lage, die "Ad-hoc-Pflicht" alleine zu erfüllen", sagte Richter Christian Jäde. Damit sei bei VW nicht nur der Vorstand für Meldungen an die Märkte verantwortlich. Jäde betonte allerdings, dass mit dieser vorläufigen Einschätzung des Gerichts kein Hinweis auf den möglichen Ausgang des Prozesses verbunden sei. Es handele sich um hochumstrittene Rechtssachverhalte, zu denen noch längst nicht das letzte Wort gesagt sei.

Forderungen in Milliardenhöhe

In einem Musterverfahren klagt die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka-Investment gegen Volkswagen und VW-Hauptaktionär Porsche SE auf Schadensersatz - stellvertretend für fast 1.700 weitere Anleger. Es geht um Forderungen von knapp fünf Milliarden Euro - und damit um eine Summe, die weit höher liegt als bei allen anderen Prozessen, die derzeit gegen VW laufen. Insgesamt werden sogar rund neun Milliarden Euro Schadenersatz geltend gemacht - rund 200 weitere Klagen, auf die sich die Beschlüsse des Gerichts ebenfalls auswirken könnten, sind aber laut einer OLG-Sprecherin noch nicht vom Musterverfahren erfasst.

Hat VW die Anleger rechtzeitig informiert?

Eine Kernfrage des Prozesses ist, wann VW die Öffentlichkeit über die Betrugs-Software in Dieselmotoren hätte informieren müssen. Eine solche "Ad-hoc-Mitteilung" hatte der Konzern erst am 22. September 2015 veröffentlicht, also nachdem die US-Behörden den Skandal öffentlich gemacht hatten. Viel zu spät, argumentieren die Kläger, denn Mitarbeiter des Konzerns hätten schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren gewusst, dass mit den Abgaswerten der Diesel-Motoren etwas nicht stimmte. Der Konzern habe die Informationspflicht, die sich aus dem Aktienrecht ergibt, daher grob verletzt.

VW verweist auf Unwissenheit des Vorstands

VW sieht das ganz anders: Zwar habe es auf unteren Hierarchie-Ebenen schon vorher Hinweise auf Motormanipulationen gegeben. Entscheidend sei aber die Frage, wann der Vorstand von den Manipulationen erfahren habe. Und der sei bis zum Bekanntwerden des Skandals eben nicht eingeweiht gewesen. Außerdem, so die Argumentation von Volkswagen, habe es bereits zuvor Verstöße von Autoherstellern gegen das US-Gesetz zur Luftreinhaltung gegeben. Diese Vergehen seien aber nur mit überschaubaren Strafen belegt worden. Wie die "Wolfsburger Nachrichten" berichten, seien die mit der Thematik befassten VW-Manager daher davon ausgegangen, dass die zu erwartende Strafe nicht kursrelevant sei.

Urteile zu einzelnen Fällen am Landgericht

Juristisch betritt das Gericht mit der Klärung der Zuständigkeiten der verschiedenen Management-Ebenen Neuland. Wie die Gerichtsprecherin gegenüber NDR.de sagte, wird es am Ende des Musterverfahrens kein Urteil geben. Es werde lediglich abstrakt über Feststellungsziele entscheiden, auf deren Grundlage später die einzelnen Verfahren vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt werden.

