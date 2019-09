Stand: 30.09.2019 11:46 Uhr

Musterfeststellungsklage zu VW: Prozess gestartet

Heute wird in Braunschweig Gerichts-Geschichte geschrieben. Am Morgen hat im VW-Diesel-Skandal die Verhandlung der Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) begonnen. Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig muss in einem ersten Schritt grundsätzlich klären, ob Volkswagen die betroffenen Autokäufer zu entschädigen hat. Sollten die Verbraucherschützer gewinnen, müsste danach trotzdem noch jeder Kunde einzeln gerichtlich klären lassen, wie viel ihm zusteht.

Richter will zunächst Zulässigkeit von Anträgen erörtern

Der Vorsitzende Richter Michael Neef erläuterte zu Beginn der mündlichen Verhandlung zunächst die Musterfeststellungsklage. Zudem wollte er unter anderem Verfahrensfragen etwa zur Zulässigkeit von Anträgen erörtern. Es wird erwartet, dass der Senat die von den Klägern formulierten Feststellungsziele unter anderem darauf abklopft, ob sie ausreichend begründet sind. Der Senat hatte bereits vor einigen Wochen Bedenken bei einzelnen Anträgen geäußert, die seiner Meinung nach zu weit gefasst sein könnten. Über die Erfolgsaussicht einzelner Anträge dürfte es nach Meinung von Experten noch nicht gehen.

VW: Kunden ist "kein Schaden entstanden"

Weit mehr als 400.000 Autobesitzer haben sich der Musterklage angeschlossen und hoffen auf Schadenersatz. Kunden gegen Konzern, und das gleich hunderttausendfach - das hat es so in Deutschland noch nie gegeben. VW habe seine Kunden mit der Diesel-Software vorsätzlich betrogen, so der Vorwurf der Verbraucherschützer. Käufer hätten nicht die Autos bekommen, die ihnen versprochen wurden. Volkswagen hält dagegen: Alle Autos seien technisch sicher und täglich im Verkehr unterwegs, niemandem sei ein Schaden entstanden und die Klage deshalb unberechtigt. "Wir gehen davon aus, dass das OLG Braunschweig und auch der Bundesgerichtshof das genauso sehen", sagte VW-Anwältin Martina de Lind van Wijngaarden.

Klageform hat Vor- und Nachteile für Autobesitzer

Für betroffene Volkswagen-Kunden ist der Vorteil der Musterfeststellungsklage, dass sie dafür nichts bezahlen müssen. Gewinnen die Verbraucherschützer, profitieren alle, die sich angeschlossen haben. Geht die Klage verloren, geht man aber auch gemeinsam leer aus: Alle, die im Klageregister stehen, sind an das Urteil gebunden und können nicht mehr vor anderen Gerichten klagen.

Verbraucherschützer wollen Vergleich

Eine unerfreuliche Aussicht für die Kunden ist, dass sich das Verfahren über Jahre hinziehen könnte. VW geht davon aus, dass es einschließlich einer möglichen Überweisung zum Bundesgerichtshof mindestens vier Jahre dauert. Die Verbraucherschützer wünschen sich einen Vergleich, damit Betroffene schneller an Geld kommen. Vom Wolfsburger Autobauer heißt es hingegen, ein Vergleich sei kaum vorstellbar.

Zweiter Termin im November angesetzt

Verhandelt wird nicht im Gerichtssaal, sondern im Congress Saal der Stadthalle Braunschweig. Dort sind für Anwälte, Journalisten und Zuschauer 300 Plätze reserviert. Zusätzlich zum Auftakttermin ist ein weiterer Verhandlungstermin am 18. November angesetzt.

Sammelklage, Musterklage und Co. Besonders bei großen Umwelt- und Wirtschaftsskandalen hört man Begriffe wie Sammelklage, Musterklage oder Musterverfahren. Erstere ist besonders in den USA verbreitet, existiert aber nicht im deutschen Recht. Eine sogenannte Musterfeststellungsklage ist in Deutschland seit dem 1. November 2018 möglich. Sie ermöglicht es Verbänden, für Personengruppen Klage einzureichen. Die erste ist die des Bundesverbands der Verbraucherzentralen gegen VW. Ein anderes Verfahren ist das sogenannte Kapitalanleger-Musterverfahren: Die Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka-Investment klagt in einem Musterverfahren gegen Volkswagen und VW-Hauptaktionär Porsche SE auf Schadenersatz.

