Museum Friedland wird fünf Jahre alt

Das Museum des Grenzdurchgangslagers Friedland feiert am Donnerstag sein fünfjähriges Bestehen. Am 18. März 2016 wurde es im historischen Bahnhofsgebäude von Friedland eröffnet. Das unmittelbare Nebeneinander von Durchgangslager und Museum sei einzigartig, sagte die Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Editha Westmann. Das Museum zeige leider auch, dass Flucht und Vertreibung zur Gegenwart gehörten. Es erinnert an die mehr als vier Millionen Menschen, die dort seit September 1945 registriert und weitergeleitet worden sind. Unter anderem durch Interviews erhalten Besucher dort Einblick in persönliche Schicksale von Flucht, Deportation, Vertreibung und Aussiedlung. Ein Schwerpunkt ist das Ankommen. Ab Herbst 1945 wurden dort zunächst Heimkehrer aus Kriegsgefangenschaft und Vertriebene aus dem Osten empfangen, dann Aussiedler, Spätaussiedler sowie Bürgerkriegsflüchtlinge. Heute ist es zuständig für die Niedersachsen zugewiesenen Asylbewerber sowie für Menschen aus dem Umverteilungsprogramm des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Zudem ist Friedland weiterhin erste Anlaufstelle für Spätaussiedler sowie jüdische Zuwanderer aus Osteuropa und Zentralasien. Das fünfjährige Bestehen des Museums wird unter anderem mit einer Sonderausstellung und einer live im Internet übertragenen Diskussionsveranstaltung gefeiert.

