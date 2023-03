Stand: 18.03.2023 06:00 Uhr Museum Friedland: Heute sind Führungen kostenlos

Das Museum Friedland im Landkreis Göttingen bietet heute aus Anlass seines siebenjährigen Bestehens kostenfreie Führungen an. In den Rundgängen durch das Gebäude und das benachbarte Grenzdurchgangslager Friedland werde über die Geschichte des Lagers informiert, wie das Museum im Vorfeld mitteilte. Bei weiteren Führungen stehen demnach die geplanten Erweiterungen des Museums im Mittelpunkt. Bei seiner Eröffnung am 18. März 2016 war das Museum Friedland die erste Ausstellung bundesweit, die sich mit der Aufarbeitung der Themen Flucht und Vertreibung beschäftigte. Das Grenzdurchgangslager Friedland war 1945 von der britischen Militärverwaltung gegründet worden und diente zunächst als Auffanglager für Vertriebene, Heimatlose und zurückkehrende Kriegsgefangene. Später kamen Menschen aus Vietnam, Ungarn und Spätaussiedler aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion nach Friedland. Heute ist das Lager Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Niedersachsen für Geflüchtete.

Weitere Informationen Grenzdurchgangslager Friedland bekommt neue Außenstelle Diese soll am Standort einer früheren Klinik in Bad Sachsa entstehen. Rund 500 Geflüchtete sollen hier Platz finden. (13.02.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.03.2023 | 09:30 Uhr