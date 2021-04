Museen im Harz: Öffnungszeiten aufs Wochenende beschränkt Stand: 21.04.2021 13:38 Uhr Die Museen in Niedersachsen machen in der Corona-Pandemie eine schwierige Zeit durch. Die Häuser im Harzer Weltkulturerbe ziehen deswegen die Notbremse: Sie öffnen nur noch am Wochenende.

Eine Öffnung unter der Woche lohne sich nicht. Momentan kämen weniger als zehn Prozent der sonst zu dieser Jahreszeit üblichen Gäste, so Gerhard Lenz, Direktor der Stiftung UNESCO-Welterbe im Harz. Es fehlten die Touristen im Harz. Deswegen habe man sich zu dem Schritt entschlossen, weniger Öffnungszeiten anzubieten. Die neuen Regeln gelten vorerst bis Ende Mai für das Bergwerk Rammelsberg in Goslar, das Oberharzer Bergwerksmuseum in Clausthal-Zellerfeld und das Kloster Walkenried.

Viele Museen wegen hoher Inzidenz geschlossen

Sehr viel weniger Besucher als üblich zählt nach Angaben einer Sprecherin auch das Marinemuseum in Wilhelmshaven. Die Öffnungszeiten anzupassen sei aber nicht geplant. Das Bomann-Museum in Celle ist aktuell zwar geschlossen, weil der Inzidenz-Wert im Landkreis über der Marke von 100 liegt. Im März sei das Museum aber angenommen worden, so eine Sprecherin. Sie habe bei den Menschen eine große Museums-Sehnsucht gespürt. Auch viele weitere Museen in Niedersachsen dürfen aktuell nicht öffnen - darunter das Landesmuseum in Hannover und das Moormuseum im Emsland.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.04.2021 | 14:00 Uhr