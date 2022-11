Stand: 21.11.2022 16:05 Uhr Müllcontainer brennen in Wolfsburg: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Wolfsburg mehrere Müllcontainer angezündet. Nach Angaben der Polizei alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte auf dem Weg zu dem Mülltonnenbrand in der Kolpingstraße waren, entdeckten sie in der Rothenfelder Straße einen brennenden Altpapiercontainer. Sie stoppten sofort und löschten die Flammen. Ein zweites Feuerwehrteam rückte zu den brennenden Mülltonnen aus. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.11.2022 | 15:00 Uhr