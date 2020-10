Stand: 02.10.2020 10:54 Uhr Müden: Falsche LKA-Beamte betrügen älteres Ehepaar

Falsche Polizisten haben ein Rentnerehepaar aus Müden/Aller (Landkreis Gifhorn) um Bargeld und Goldbarren betrogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sich die Täter am Telefon als Mitarbeiter des Landeskriminalamts ausgegeben. Sie forderten das Ehepaar auf, ihre Wertsachen wegen eines drohenden Überfalls an einer Bushaltestelle abzulegen. Der 79-jährige Mann und seine 68-jährige Frau deponierten daraufhin einer größere Menge Bargeld und mehrere Goldbarren an dem angegebenen Ort. Die Täter holten die Beute ab und entkamen unerkannt.

