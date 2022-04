Motorradsaison: Polizei kündigt für Ostern Kontrollen an Stand: 14.04.2022 09:16 Uhr Angesichts des sonnigen Wetters an Ostern rechnet die Polizei mit vielen Bikerinnen und Bikern - vor allem auf beliebten Strecken in Südniedersachsen. Raser will sie aus dem Verkehr ziehen.

Ostern starten viele Motorrad-Fans traditionell in die Saison, vor allem wenn das Wetter sonnig und trocken ist. Die Polizeidienststellen in Niedersachsen nehmen daher am langen Osterwochenende vor allem kurvenreiche Landes- und Bundesstraßen in den Blick. Beliebt bei den Bikern seien Routen entlang der Flüsse Weser, Werra und Fulda sowie durch den Harz und das Weserbergland - etwa durch den Solling, sagte ein Polizeisprecher in Göttingen. In diesen Regionen soll deshalb vor allem die Geschwindigkeit der Motorradfahrer gemessen werden. Denn im Frühling gibt es immer wieder teils schwere Unfälle.

VIDEO: Großkontrolle der Polizei auf der B4 im Harz (3 Min)

Lärmbelästigung durch Motorräder ist weiter Thema

Es sei aber nicht geplant, Strecken zu sperren - etwa wegen des Lärmschutzes, hieß es. Dennoch ist das weiter ein Thema: In diesem Jahr sind etliche Veranstaltungen und Aktionen geplant. Im Sommer soll es im Weserbergland Kontrollen geben, bei der Motorradfahrende unter anderem über Unfallgefahren sowie Lärm durch Bauartveränderungen aufgeklärt werden sollen. Der Landkreis Holzminden hat bereits vier sogenannte Lärmdisplays angeschafft. Die Geräte messen die Geschwindigkeit und Lautstärke von Motorrädern und sollen in den nächsten Wochen aufgestellt werden.

Weitere Informationen 3 Min Mein Lieblingsplatz: Unterwegs mit einem Trike Der Lieblingsplatz von Barbara Plohr und ihrer Familie ist nicht ortsgebunden. Er ist überall da, wo ihr Trike sie hinträgt. (22.08.21) 3 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min