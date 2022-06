Stand: 07.06.2022 09:32 Uhr Motorradfahrer verunglückt tödlich auf Flucht vor Polizei

Ein Motorradfahrer ist auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle im Landkreis Helmstedt ums Leben gekommen. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 51 Jahre alte Mann war auf der Bundesstraße 244 bei Wolsdorf in einer Kurve mit seiner Maschine in den Gegenverkehr geraten. Nach Erkenntnissen der Polizei versuchte er, zwei entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Laut Polizei verstarb der 51-Jährige noch an der Unfallstelle. Sein 55 Jahre alter Sozius kam schwer verletzt in eine Klinik.

Haltesignale und rote Ampel missachtet

Einer Mitteilung der Polizei zufolge war der 51-Jährige am Montagabend einer Streife auf der Autobahn 2 wegen eines möglicherweise gefälschten Kennzeichens aufgefallen. Zudem stellten die Beamten fest, dass das Motorrad nicht zugelassen war. An der Anschlussstelle Helmstedt-West fuhr das Motorrad den Angaben zufolge auf die B244. Haltesignale der Beamten, die inzwischen mit mehreren Streifenwagen im Einsatz waren, habe der Motorradfahrer nicht befolgt. Unter anderem habe er einen Streifenwagen in einem Bogen umfahren und sei dann in hohem Tempo davongefahren. Dabei soll er eine rote Ampel missachtet haben. Die Beamten seien ihm aufgrund seiner Fahrweise mit großen Abstand gefolgt, hieß es. Schließlich kam es zu dem tödlichen Unfall.

