Stand: 05.10.2020 07:17 Uhr Motorradfahrer stirbt nach Unfall im Landkreis Holzminden

Im Landkreis Holzminden ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte war der 31-Jährige am Sonntag mit seiner Maschine auf einer Landstraße bei Ottenstein unterwegs. In einer Kurve sei er von der Straße abgekommen, sagte ein Sprecher. Der Motorradfahrer prallte gegen einen Baum und starb noch am Unfallort.

