Stand: 20.04.2022 11:16 Uhr Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der B1

Die Polizei in Braunschweig hofft nach einem tödlichen Motorradunfall auf Hinweise von Zeugen. Ein 47-jähriger Kradfahrer war am Sonnabend auf der Bundesstraße B1 in Höhe des Raffturms von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt. Der Fahrer starb noch vor Ort. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Braunschweiger Polizei unter der Telefonnummer (0531) 476 39 35 zu melden.

