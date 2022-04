Stand: 14.04.2022 09:04 Uhr Motorradfahrer bei Weyhausen tödlich verunglückt

Im Landkreis Gifhorn ist ein Motorradfahrer am Mittwochabend bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 49-Jährige bei Weyhausen nahezu ungebremst in eine Schranke gefahren. Diese war aufgestellt worden, um eine Krötenwanderung zu schützen. Das Motorrad sei etwa 100 Meter weit geflogen, hieß es. Der Mann starb noch am Unfallort.

