Stand: 10.06.2021 10:49 Uhr Motorrad von Pkw erfasst: Ein Toter, drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall bei Räbke (Landkreis Helmstedt) ist ein 54 Jahre alte Motorradfahrer ums Leben gekommen. Seine 17-jährige Sozia wurde bei dem Zusammenprall mit einem Auto lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Laut Polizei hatte die Autofahrerin am Mittwochabend das entgegenkommende Motorrad beim Linksabbiegen übersehen. Auch die 40 Jahre alte Pkw-Fahrerin und ihr zehnjähriges Kind wurden ebenfalls verletzt und in einen Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.06.2021 | 13:30 Uhr