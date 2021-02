Stand: 04.12.2017 11:27 Uhr Moringen: Verletzte nach Explosion in Imbiss

In Moringen (Landkreis Northeim) hat es in der Nacht zu Montag eine Explosion in einem Döner-Imbiss gegeben, der Laden brannte daraufhin komplett aus. Wie ein Polizeisprecher gegenüber NDR.de mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 0.10 Uhr von Anwohnern alarmiert, die einen lauten Knall gehört hatten. Kurz zuvor soll der Inhaber das Geschäft verlassen und abgeschlossen haben. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Untergeschoss des Gebäudes bereits komplett in Flammen. Durch die Wucht der Explosion waren sämtliche Fenster geborsten.

Ursache für Explosion noch unklar

Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sich niemand mehr in dem Imbiss. Die Einsatzkräfte mussten allerdings sechs Personen aus den darüberliegenden Wohnungen mit Drehleitern in Sicherheit bringen. Vier von ihnen hatten sich auf ein Dach gerettet. Sie und ein Feuerwehrmann kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Ursache für die Explosion ist laut Polizei noch völlig unklar. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 200.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.12.2017 | 07:30 Uhr