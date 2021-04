Stand: 08.04.2021 14:31 Uhr Moringen: KZ-Gedenkstätte erinnert digital an Befreiung

Wegen der Corona-Pandemie erinnert die KZ-Gedenkstätte Moringen im Landkreis Northeim auch in diesem Jahr weitgehend digital an die Befreiung des Moringer Jugend-Konzentrationslagers. Über die Social-Media-Kanäle würden viele Dokumente, Fotos, Kommentare sowie Aussagen ehemaliger Häftlinge und Angehöriger der 2. und 3. Generation verbreitet, teilte die Gedenkstätte am Donnerstag mit. Nur die Kranzniederlegung am Gedenkstein auf dem Moringer Friedhof am morgigen Freitag solle in einem kleinen, nichtöffentlichen Kreis stattfinden. Das Jugend-KZ war vor 76 Jahren befreit worden.

Weitere Informationen KZ Moringen: Ein Lager für "falsche" Jugendliche Hunderte Jugendliche waren zur NS-Zeit in Moringen interniert. Denn sie hörten die "falsche" Musik, trugen die "falsche" Kleidung. Am 9. April 1945 wurde das Jugend-KZ von US-Truppen befreit. (09.04.2020) mehr

