Morgen Bombenräumung in Göttingen - 8.300 Menschen betroffen Stand: 29.01.2021 15:42 Uhr Am Sonnabend kommt es in Göttingen zu einer großangelegten Bombenentschärfung. Bis zu vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg werden vermutet. Die Stadt stellt Evakuierungszentren bereit.

Rund 8.300 Anwohnerinnen und Anwohner müssen bis 6.30 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben. Das Evakuierungsgebiet in einem Umkreis von einem Kilometer um den Fundort in der Godehardstraße wurde dafür in drei Sektoren (blau, grün und rot) aufgeteilt, teilte die Stadt mit. Für jede Zone stehe ein Evakuierungszentrum bereit. Dabei handelt es sich um zwei Schulen sowie die Zentral-Mensa der Uni Göttingen. Dort wird es auch kostenlose FFP2-Masken geben. Wer zu welcher Zone zählt, hängt von der jeweiligen Wohnadresse ab. Die Stadt veröffentlichte dazu unter anderem konkrete Straßenlisten und eine entsprechende Karte.

Kostenlose FFP2-Masken für Anwohner

Die Unterbringung erfolge "pandemiegerecht", teilte die Stadt mit. Bei der Auswahl der Gebäude sei darauf geachtet worden, dass eine Unterbringung in vielen einzelnen Räumen möglich ist. Alle betroffenen Anwohner sollen zudem kostenlos FFP2-Masken für den Aufenthalt erhalten. Zudem soll auf Abstand geachtet werden. Das Land Niedersachsen hatte zuvor eigens für die Situation in Göttingen die aktuelle Corona-Verordnung im Hinblick auf Bombenentschärfungen und Evakuierungen ergänzt.

Möglicherweise Fliegerbombe mit Landgzeitzünder

Anfang Januar waren in Göttingens Weststadt bei Bauarbeiten vier verdächtige Objekte im Boden geortet worden. Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst ist mindestens ein Blindgänger darunter - in sechs Metern Tiefe, möglicherweise mit Langzeitzünder. Dabei könnte es sich um eine Fliegerbombe der Allierten aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, die konstruiert wurde um nicht sofort zu zünden, sondern zeitversetzt als unberechenbare Gefahr. Auf alten Luftbildern sind genau an der Fundstelle auch Einschläge zu sehen.

Entschärfung oder Sprengung mit Druckwelle?

Wenn es sich um eine oder gar mehrere Bomben handelt, sollen sie vom Kampfmittelbeseitigungsdienst entschärft werden. Gelingt dies nicht, werde eine kontrollierte Sprengung herbeigeführt. Die Folge wäre eine Druckwelle, bei der auch Scheiben zu Bruch gehen könnten. Das schlimmste Szenario: Die Bombe geht unkontrolliert hoch, so wie 2010 bei einer Entschärfung ganz in der Nähe. Dabei starben drei Menschen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Toten waren Angehörige des Kampfmittelbeseitigungsdienstes.

Entschärfung dauert wohl bis Sonntag

Die Entschärfung am Sonnabend soll um 10 Uhr starten. Die Stadt geht aufgrund der vier Verdachtsfälle davon aus, dass die Aktion bis in die Nacht zu Sonntag zwischen 22 und 2 Uhr dauern wird - wenn alles glatt läuft. Die Anwohner wurden aufgerufen, sich um eine Unterkunft außerhalb der Sperrzone zu kümmern - etwa im privaten Umfeld oder in Hotels. Zudem wurde ein Bürgertelefon mit der Rufnummer (0551) 400-4048 eingerichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2021 | 08:00 Uhr