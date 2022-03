Stand: 24.03.2022 11:57 Uhr Mord in Helmstedt vor zehn Jahren: Urteil ist rechtskräftig

Mehr als zehn Jahre nach einem Mord in Helmstedt muss der Täter endgültig lebenslang ins Gefängnis. Das Urteil des Landgerichts Braunschweig aus dem Oktober sei rechtskräftig, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit. Denn die Revision des Verurteilten sei wegen einer fehlenden Begründung als unzulässig verworfen worden. In dem Indizienprozess war das Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass der 48-jährige im Dezember 2011einen Bekannten in dessen Wohnung in Helmstedt erstochen hatte. Der Prozess war erst nach so langer Zeit möglich geworden, weil der Beschuldigte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft als Zeuge plötzlich Täterwissen preisgegeben hatte. Zudem gab er zu, doch in der Wohnung des Opfers gewesen zu sein.

