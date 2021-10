Mord aus Habgier? Zehn Jahre nach Tat fällt heute das Urteil Stand: 12.10.2021 07:57 Uhr Knapp zehn Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines 42-Jährigen in Helmstedt soll heute am Landgericht Braunschweig das Urteil fallen. Die Anklage wirft dem mutmaßlichen Täter heimtückischen Mord aus Habgier vor.

Der 48 Jahre alte Beschuldigte sei am Tattag im Dezember 2011 mit einem Messer zur Wohnung des 42-Jährigen gegangen, so die Staatsanwaltschaft. Als dieser die Haustür öffnete, habe der Angeklagte zugestochen und dabei die Halsschlagader des Opfers verletzt. Mit der EC-Karte des Opfers und 100 Euro soll er daraufhin den Tatort verlassen haben. Der Tote wurde zwei Tage später in der Wohnung gefunden. Der Staatsanwaltschaft zufolge gehörten beide Männer zu einem größeren Bekanntenkreis, in dem mehrere Personen starke Alkoholprobleme hatten.

Angeklagter verrät in Vernehmung Täterwissen

Der Prozess wurde nach so langer Zeit möglich, weil der Beschuldigte nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft als Zeuge plötzlich Täterwissen preisgab. Nach Angaben eines Gerichtssprechers gab er im vergangenen Jahr - knapp neun Jahre nach der Tat - zu, doch in der Wohnung des Opfers gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft forderte in der vergangenen Woche lebenslange Haft für den Angeklagten. Die Verteidigung beantragte einen Freispruch.

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 12.10.2021 | 07:30 Uhr