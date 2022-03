Stand: 28.03.2022 17:00 Uhr Mord an Lebensgefährtin? Prozess in Göttingen fortgesetzt

Am Landgericht in Göttingen ist am Montag der Prozess gegen einen 44-jährigen Mann aus Hannover fortgesetzt worden, der seine ehemalige Lebensgefährtin erwürgt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die 51-Jährige in ihrer Wohnung in Göttingen im August 2021 getötet und anschließend Spuren gelegt zu haben, die auf einen exzessiven Alkoholkonsum seiner damaligen Freundin hindeuten sollten. Zum Prozessauftakt Mitte März schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen.

Weitere Informationen Heimtückischer Mord? 44-Jähriger schweigt zu Prozessbeginn Der Mann soll seine Ex-Freundin in Göttingen erwürgt haben. Zudem habe der Hannoveraner versucht, die Tat zu vertuschen. (16.03.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.03.2022 | 08:30 Uhr