Moorbrand im Landkreis Gifhorn: Erste Erfolge beim Löschen Stand: 22.07.2022 14:02 Uhr Im Landkreis Gifhorn brennt weiterhin eine Moor- und Hochwaldfläche. Die Feuerwehr vermeldet aber erste Löscherfolge. Die Einsatzleitung hat die Teamstärke um fast die Hälfte reduziert.

Die Intensität der Brandinseln im Großen Moor nahe den Ortschaften Neudorf-Platendorf und Stüde habe nachgelassen, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Eine Ausdehnung ist zurzeit ausgeschlossen. Man kann sagen, das Feuer ist soweit unter Kontrolle", sagte der stellvertretende Kreisbrandmeister Matthias Klose am Freitag. Die Feuerwehr hat inzwischen auch die Größe des Brandherdes korrigiert. Aufgrund der Rauchentwicklung sei man am Donnerstag von bis zu 25 Hektar Fläche ausgegangen. Am Freitagmittag sprach die Einsatzleitung nur noch von vier Hektar Fläche.

VIDEO: Wie breitet sich ein Moorbrand aus? (25.09.2018) (1 Min)

Neue Drohne erleichtert Überblick

Eine große Hilfe sei die erstmals eingesetzte, neu angeschaffte Drohneneinheit. "Wir können uns mit relativ wenig Aufwand und ohne auf einen Hubschrauber zurückgreifen zu müssen ein Lagebild von oben machen", sagte Klose. Die Wärmebildkamera der Drohne könne die Temperatur im Boden messen. Das sei wichtig, weil Moorbrände dadurch geprägt seien, dass sich das Brandgeschehen hauptsächlich unterirdisch abspiele.

Gefahr einer unkontrollierbaren Ausbreitung gebannt

Zunächst war die Situation brenzlig gewesen. "Es bestand die Gefahr einer größeren Ausbreitung. Die trockene Witterung der letzten Wochen - gerade hier in den Moorgebieten und Kiefernwäldern - hat uns vor große Herausforderungen gestellt", sagte Klose. "Unsere Intention in der Nacht war erst mal, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Das ist uns mit großem Aufwand gelungen." Die Fläche werde weiter mit viel Löschwasser vernässt. Die Feuerwehr versetzt das Löschwasser mit einem speziellen Schaummittel, damit es tiefer in den Boden vordringen kann. Der Feuerwehrsprecher sprach von einem der größten Einsätze der vergangenen Jahrzehnte.

Hydraulikpumpe fördert bis zu 5.000 Liter pro Stunde

Die Arbeiten hätten sich zeitweise schwierig gestaltet, da die Feuerwehrfahrzeuge aufgrund des unwegsamen Geländes nicht bis zum Brandherd vordringen konnten. Dementsprechend müsse man das Löschwasser über kilometerlange Leitungen transportieren. Noch in der Nacht kam eine Hydraulikpumpe der Feuerwehr Braunschweig zum Einsatz. "Die Pumpe kann bis zu 5.000 Liter Wasser pro Stunde fördern. Sie ist am Elbe-Seitenkanal stationiert und pumpt große Mengen Wasser in das Schadensgebiet", so Klose. Zudem löscht ein Hubschrauber der Bundespolizei aus der Luft.

Feuer kann noch Wochen unterirdisch lodern

Zeitweise seien bis zu 300 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, des Deutschen Roten Kreuzes und zwei Ortsgruppen des Technischen Hilfswerks im Einsatz gewesen, sagte Feuerwehrsprecher Klose. Am Freitag habe die Leitung die Zahl der Retter auf knapp 170 reduziert. Wann das Feuer aus sein wird, ist aber unklar: "Das kann uns unter Umständen noch Tage oder Wochen beschäftigen."

Landrat Heilmann lobt Krisenmanagement

Passanten hatten den Brand im Großen Moor am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr bemerkt und die Retter alarmiert. Als das Feuer am Abend außer Kontrolle zu geraten drohte, stieß Landrat Tobias Heilmann (SPD) erstmals zur Einsatzleitung. "Als der Anruf kam, war ich schon ein bisschen nervös", sagte Heilmann, der vor sieben Monaten ins Amt gewählt worden war. Er sei gegen 19 Uhr hinzugezogen worden, "weil einige Entscheidungen nötig waren, die ich dann auch mit treffen musste". Am Morgen habe "sich die Lage doch schon besser dargestellt". Heilmann lobte das gute Krisenmanagement. "Ich bin auf eine sehr professionelle Mannschaft getroffen, die Kommunikation war super, es gab kein Kompetenzgehabe", so der Landrat.

