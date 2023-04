Stand: 21.04.2023 08:15 Uhr Molotowcocktail geworfen: Mann in Göttingen vor Gericht

Vor dem Landgericht Göttingen muss sich ein 26-Jähriger wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Herbst einen sogenannten Molotowcocktail gegen die Terrassentür einer Wohnung im Stadtteil Weende geworfen zu haben. Zudem soll der Angeklagte noch einen gefüllten Benzinkanister hinterhergeworfen haben. Er habe die Absicht gehabt, den 22-jährigen Bewohner zu töten, so die Anklage. Der Angeklagte bestritt dies bei Prozessbeginn am Donnerstag - er habe den 22-Jährigen lediglich erschrecken wollen. Der Bewohner konnte das Feuer laut Anklage selbst löschen und blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der Brandsatz hatte die Glastür demnach nicht durchschlagen, sondern war auf der Terrasse gelandet, wo der Türrahmen und ein Kunststoffstuhl in Brand gerieten. Neben diesem Vorwurf ist der 26-Jährige außerdem wegen verschiedener Drogendelikte und eines Übergriffs auf eine Studentin angeklagt.

