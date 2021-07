Stand: 24.07.2021 09:38 Uhr Mobile Teams impfen in Wolfsburg gegen Corona

In Wolfsburg sind heute mobile Teams des Impfzentrums unterwegs. Sie erwarten die Menschen an sechs Standorten, etwa auf Supermarkt-Parkplätzen, in einem Gemeindehaus und einer Grundschule. Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, braucht nur seinen Personalausweis mitzubringen. Ein Termin ist nicht nötig. Geimpft wird mit den Stoffen von Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Auch in Gifhorn und Lüneburg gibt es heute einen Sonder-Impftag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.07.2021 | 09:00 Uhr