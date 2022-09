Stand: 05.09.2022 09:54 Uhr Mit kaltem Wasser: Göttinger Freibäder bleiben länger geöffnet

Die drei Göttinger Freibäder Brauweg, Grone und Weende bleiben bis zum 15. September geöffnet, heißt es von Seiten des Bäder-Betriebsleiters. Allerdings kommen nur die Harten ins Wasser: es ist etwa 19 - 20 Grad kalt, denn geheizt wird nicht mehr. In Duderstadt soll das Freibad sogar bis zum 25. September geöffnet bleiben. Zugleich bahnt sich in Göttingen jedoch auch Streit an: Das große Badeparadies Eiswiese soll teilweise geschlossen werden. Die Saunalandschaft bleibt dann kalt, nur noch das Gruppen- und Bewegungsbad soll offen sein. Darüber diskutiert heute der Finanzausschuss. Grund sind die hohen Energiekosten.

