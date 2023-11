Mit Waffe in Schulgebäude? SEK durchsucht Gymnasium in Salzgitter Stand: 14.11.2023 11:17 Uhr In einem Gymnasium in Salzgitter-Bad läuft aktuell ein großer Polizeieinsatz. Das Gebäude wurde größtenteils geräumt. Vermutet wird, dass sich möglicherweise jemand mit einer Waffe in dem Gebäude aufhält.

Wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen bestätigte, hatte ein Zeuge gemeldet, dass am Morgen eine Person mit einer Waffe die Schule betreten habe. Ob es sich dabei tatsächlich um eine Waffe gehandelt hat, sei unklar. Man sei mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort, teilte die Polizei auf Facebook mit. Dort widersprachen die Ermittler auch Spekulationen über angebliche Schüsse im Gebäude. Dies könne man nicht bestätigen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Gefährdungslage für die Schülerinnen und Schüler, betonten die Ermittler.

Schulleiter: SEK durchsucht Gebäude nach Person mit Waffe

In einem ersten Informationsschreiben an die Eltern hieß es, dass ein Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort ist und das Gebäude nach einer Person mit Waffe durchsucht. Nach Angaben des Schulleiters wurden Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums von SEK-Kräften in Sicherheit gebracht oder sind sicher in den Klassenräumen. An der Schule werden insgesamt etwa 1.200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

