Stand: 12.10.2020 11:48 Uhr Mit Tempo 30 über die A39 - Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend mit 3,17 Promille am Steuer erwischt worden. Der Mann war laut Polizei mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn 39 in Richtung Wolfsburg unterwegs. Zeugen meldeten gegen 18.30 Uhr die verkehrsgefährdende Fahrweise des Mannes, der in Schlangenlinien bis auf den Grünstreifen fuhr und teilweise bis auf 30 Stundenkilometer herunter bremste. Beamte stoppten den Wagen in Höhe der Abfahrt Fallersleben und stellten starken Alkoholgeruch bei dem 55-jährigen Fahrer fest. Dem Mann wurde anschließend durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.10.2020 | 13:30 Uhr