Stand: 11.04.2022 09:35 Uhr Mit Papier beladener Lkw brennt - A7 gesperrt

Wegen eines brennenden Lkws ist die Autobahn A7 zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Lutterberg (Landkreis Göttingen) und Hann. Münden-Hedemünden in Fahrtrichtung Hannover seit dem Morgen voll gesperrt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Lkw hatte größere Mengen Papier geladen und geriet offenbar wegen eines technischen Defekts in Brand. Die Löscharbeiten dauern noch immer an. Der Stau auf der A7 ist aktuell acht Kilometer lang - die Polizei bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.04.2022 | 09:30 Uhr