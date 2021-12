Mit Neuschnee: Der Harz startet in die Wintersport-Saison Stand: 11.12.2021 10:47 Uhr Der Harz startet heute in die Skisaison - deutlich früher als in den Vorjahren. Das Skigebiet am Wurmberg bei Braunlage (Landkreis Goslar) öffnet die östlichen Hexenritt-Abfahrten und -Lifte.

"Wir haben das erste Mal seit acht Jahren schon vor Weihnachten Naturschnee", sagte Petra Blaschnig von der Wurmbergseilbahn. Etwa 25 Zentimeter Schnee liegen auf den Pisten, rund die Hälfte davon haben Schneekanonen produziert. Die Gondelbahn ist allerdings noch nicht in Betrieb - sie soll voraussichtlich vom kommenden Wochenende an fahren. Maximal 2.000 Besucher dürfen gleichzeitig in das Skigebiet.

Zutritt nur mit 2G

Ski- und Snowboardfahrer können mit dem Auto oder dem Shuttlebus vom Bahnhof (ZOB) Braunlage anreisen. Zutritt zum Skigebiet gibt es nur mit einem 2G-Nachweis - die Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Kontrolliert wird das bereits vor der Fahrt auf den Parkplatz. Die Gäste bekommen ein Bändchen, mit dem sie ihren 2G-Status überall im Skigebiet belegen können. In allen Liften, Seilbahnen und Innenräumen gilt zudem: FFP2-Maske tragen. Außerdem müssen die Wintersportler über die Luca-App ihren Aufenthalt registrieren.

Teststation an der Talstation geplant

Trotz der Corona-Beschränkungen sind die Liftbetreiber zuversichtlich, dass viele Gäste ins winterliche Braunlage kommen werden. Auch Skischule und Skiverleih haben geöffnet, ebenso der Rodelhang. Die Restaurants im Skigebiet können ebenfalls besucht werden - mit 2G-Plus. In Kürze soll eine Teststation an der Talstation der Gondelbahn eröffnen. Am Hexenritt sind keine Tests möglich.

In Torfhaus und Hohegeiß nur Rodeln möglich

Geöffnet haben außerdem die Torfhauslifte nördlich des Wurmbergs - bisher allerdings nur für Schlittenfahrer. Auch dort gelten 2G und FFP2-Maskenpflicht im Lift. Ebenso im Skicentrum Hohegeiß, auch dort gilt: 2G, FFP2-Maske und nur Rodeln, aber kein Ski fahren. Der Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg und der Bocksberg sind noch geschlossen.

Noch keine Loipen gespurt

Langläufer müssen sich noch gedulden. "Noch haben wir nicht genug Schnee", sagte der Sprecher der Nationalparkverwaltung Harz, die für die meisten Harzer Loipen zuständig ist. Aktuell seien die Arbeiter zudem noch mit der Beseitigung von Sturmschäden auf den Langlaufstrecken beschäftigt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 11.12.2021 | 19:30 Uhr