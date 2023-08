Stand: 22.08.2023 12:26 Uhr Mit 2,5 Promille über die A39 - Polizei stoppt Autofahrerin

Die Polizei Wolfsburg ermittelt gegen eine 51 Jahre alte Autofahrerin. Sie soll stark alkoholisiert über die A39 gefahren sein. Ein Zeuge hatte die Polizei am Montagnachmittag alarmiert, nachdem ihm die Autofahrerin aufgrund "massiver Geschwindigkeitsschwankungen" zwischen den Anschlussstellen Flechtorf und Fallersleben aufgefallen war, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Eine Streife konnte den mittlerweile von der Autobahn abgefahrenen Wagen an einer roten Ampel stoppen. Zuvor hatte die Frau den Angaben zufolge Blaulicht und Sirene ignoriert. Bei einem Atemalkoholtest wurde einen Wert von 2,5 Promille nachgewiesen, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Beamten stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel der 51-Jährigen sicher und leiteten ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.08.2023 | 13:30 Uhr