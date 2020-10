Stand: 08.10.2020 08:37 Uhr Missbrauchsprozess: Urteil gegen Pädagogen-Paar erwartet

Im Missbrauchsprozess gegen ein Gifhorner Pädagogen-Ehepaar fällt vor dem Landgericht Hildesheim heute das Urteil. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 57 Jahre alten Mann unter anderem schweren sexuellen Kindesmissbrauch in zwölf Fällen und schwere Misshandlung von Schutzbefohlenen in vier Fällen vor. Die 61 Jahre alte Ehefrau soll nicht eingeschritten sein. Ihr werden sieben Fälle zur Last gelegt. Die Taten sollen sich zwischen 1998 und 2007 in einer familienähnlichen Wohngruppe in Gifhorn ereignet haben. Die mutmaßlichen Opfer waren damals zwischen sechs und 14 Jahre alt.

Weitere Informationen Missbrauchsprozess: Pädagoge unter Auflagen frei Im Missbrauchsprozess von Gifhorn ist der angeklagte Pädagoge aus der U-Haft entlassen worden. Es bestehe keine Fluchtgefahr, so das Gericht. Die Verhandlung wird im April fortgesetzt. (26.03.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.10.2020 | 06:00 Uhr