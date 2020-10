Missbrauchsprozess: Pädagogen-Ehepaar aus Gifhorn verurteilt Stand: 08.10.2020 13:39 Uhr Im Prozess um Misshandlungen in einer Wohngruppe in Gifhorn hat das Landgericht Hildesheim den Hauptangeklagten verurteilt. Der 57-Jährige muss für drei Jahre und zwei Monate in Haft.

Nach Ansicht der Richter hat der Leiter einer familienähnlichen Wohngruppe in zwei Fällen Kinder sexuell missbraucht. In einem Fall habe er sich der Misshandlung einer Schutzbefohlenen schuldig gemacht. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann ursprünglich unter anderem schweren sexuellen Kindesmissbrauch in zwölf Fällen vorgeworfen.

Opfer zwischen 6 und 14 Jahren

Die 61 Jahre alte Ehefrau des Mannes wurde zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Sie hatte von den Taten gewusst, war aber nicht eingeschritten. Die Taten sollen sich zwischen 1998 und 2007 in einer familienähnlichen Wohngruppe in Gifhorn ereignet haben. Die Opfer waren damals zwischen 6 und 14 Jahre alt.

Missbrauch: Neuer Prozess gegen Pädagogen-Paar

Richterin: "Unglaubliches Geschehen"

Die Vorsitzende Richterin Barbara Heidner bezeichnete die Vorgänge in der Wohngruppe als "ein unglaubliches Geschehen". Die beiden Angeklagten seien als Betreuer der Wohngruppe überfordert gewesen. Unter anderem seien Kinder zur Strafe über Tage in einen Hundekäfig eingesperrt worden oder hätten tagelang mehrere Windeln übereinander tragen müssen. Der 57-Jährige habe damit einen Windelfetischismus ausgelebt, hieß es.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Ehepaar kann innerhalb einer Woche Revision beantragen. Darüber müsse dann der Bundesgerichtshof entscheiden, so ein Gerichtssprecher.

